Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 12:01:45
Morelia, Michoacán, 8 de agosto del 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), se logró la detención de un individuo de nacionalidad extranjera, en cumplimiento a una orden de aprehensión vigente por el delito de explotación sexual de menores.

Sobre el particular se informó que derivado de labores de investigación, inteligencia y análisis, personal operativo de la SIE logró ubicar y detener al presunto implicado sobre la avenida Ocampo en la ciudad de Morelia, esto tras dar seguimiento a trabajos coordinados con la División de Operaciones Investigativas del United States Marshals Service en México.

Posteriormente, se trasladó a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), para realizar el proceso de traslado del detenido hacia el Aeropuerto Internacional “General Francisco J. Mujica”, para posteriormente ser entregado a las autoridades correspondientes.

Es de mencionar que el requerido era buscado por Estados Unidos.

