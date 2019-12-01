Ex-Fiscal de Michoacán niega "moneda de cambio" por notaría y deja abierta posibilidad a candidatura en 2027

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 14:19:43

Zitácuaro, Michoacán, a 19 de agosto del 2025.- El ex-Fiscal de Justicia de Michoacán, Adrián López Solís, aseguró que deja la institución con la cabeza en alto, descartó que la asignación de la notaría sea una moneda de cambio y dejó abierta la posibilidad política para el 2027.

En entrevista, indicó que su nueva función como notario es una oportunidad laboral en la cual ocuparse.

"Me voy tranquilo, no puedo decir más, solamente lo que inicia como parte de un proceso, de una etapa de vida profesional como todo, llega un momento en el que se debe concluir y siento que estamos concluyendo como iniciamos, con la frente en alto , orgullosos respetuosos de las condiciones para permitir que la institución siga caminando", manifestó el también ex secretario de Gobierno.

Sobre su futuro político, el ex-Fiscal no descartó una posible candidatura a la gubernatura en 2027, señalando que, "no lo tengo en mi panorama, pero en esta vida y en política menos está todo escrito".

López Solís también habló sobre su gestión al frente de la Fiscalía, afirmando que se va "tranquilo" y "orgulloso" de haber contribuido a fortalecer la institución.

Adrián López, fue entrevistado previo a la sesión solemne donde se otorgó la Condecoración "Suprema Junta Nacional Americana” a la Fiscalía General del Estado, en el marco del CCXIV aniversario de la Instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.