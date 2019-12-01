Exdiputado Francisco Huacus "Alza la Mano" para encabezar la ACVA

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 16:56:47
Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Francisco Huacus Esquivel, exdiputado federal, no descartó buscar la presidencia de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).

El también productor de limón, reconoció que tras el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero, existe incertidumbre entre el sector, incluso temor de alzar la voz en la defensa de mejores condiciones y seguridad. Señaló que su ofrecimiento de ser representante surge tras escuchar que "nadie quiere entrarle" a la dirigencia.

"Les dije: 'Nosotros estábamos en la disposición de entrar, asumir las riendas de esta importante asociación, pero sobre todo tenemos que ir transitando con la aprobación y la voluntad de todos los compañeros y compañeras'", declaró Huacus en entrevista telefónica.

El ex perredista agregó que su posible incursión en el liderazgo citricultor no sería improvisada, ya que ha estado trabajando en el acercamiento con el sector y dijo conocer las necesidades.

"Yo me he reunido con varios productores ya de limón, me he reunido, he platicado con algunos empacadores, tanto medianos, pequeños, como grandes", agregó.

