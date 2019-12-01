Excluirme de un acto oficial al que fui convocada es violencia institucional y una falta de respeto: Lucila Martínez

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo 2026.- “El invisibilizar a quienes integramos órganos de gobierno en actos oficiales no solo es una falta de respeto, también constituye una forma de violencia institucional”, señaló la regidora de Morelia por el PRD Michoacán, Lucila Martínez Manríquez, al referirse a lo ocurrido durante una sesión del Instituto de la Juventud Moreliana en la que participó como integrante de su Junta de Gobierno.

La regidora sostuvo que dicha acción es una falta de respeto y un acto de violencia institucional por parte del Instituto de la Juventud Moreliana y de su directora, luego de que no fuera presentada durante un evento oficial al que fue convocada.

Expresó su inconformidad por lo ocurrido durante la sesión en la que se tomó protesta al jurado calificador encargado de evaluar a las y los candidatos a recibir la Presea al Mérito Juvenil 2026.

Explicó que acudió al evento tras haber sido convocada formalmente en su calidad de integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud Moreliana, espacio en el que participa como parte de sus responsabilidades dentro del gobierno municipal.

Sin embargo, durante el desarrollo del acto protocolario fueron presentados los integrantes del presídium y miembros del órgano de gobierno, sin que su nombre fuera mencionado ni se le brindara el reconocimiento correspondiente como autoridad municipal.

“Se me hace una falta de educación que no me presentaran en el evento al que fui convocada, sobre todo cuando se presentó a todos los integrantes del órgano”, señaló.

La regidora afirmó que este tipo de acciones representan una falta de respeto y una forma de violencia institucional, al invisibilizar su participación dentro de un órgano de gobierno del que forma parte.

Finalmente, Lucila Martínez Manríquez hizo un llamado a que exista respeto entre las instituciones y hacia quienes integran el Cabildo de Morelia, reiterando que no permitirá que se normalicen este tipo de conductas dentro de los espacios oficiales del gobierno municipal.