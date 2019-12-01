Evidencian divisiones internas en Morena tras reunión de liderazgos en Guanajuato

Villagrán, Guanajuato, a 25 de marzo 2026.- Un reciente encuentro entre figuras políticas de Morena en Guanajuato volvió a poner sobre la mesa las diferencias internas que persisten dentro del partido, luego de que algunos alcaldes no fueran considerados en la convocatoria, en especial aquellos vinculados al grupo de Ricardo Sheffield.

A la reunión acudieron legisladores federales y locales, integrantes de distintos ayuntamientos, así como funcionarios cercanos al senador Emmanuel Reyes Carmona.

Entre los presentes destacaron los alcaldes de San José Iturbide y Jaral del Progreso, además de la presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente Mendoza. También participaron perfiles como Malú Micher, Bárbara Botello, Hades Aguilar y Salvador Tovar, exdiputado panista que recientemente se sumó a Morena.

El encuentro ocurre en medio de un proceso de reorganización interna del partido en la entidad, donde diversos grupos han comenzado a trazar rutas y estructuras con miras a futuros escenarios políticos.

En relación con su asistencia, la alcaldesa de Villagrán aclaró que no fue responsable de la organización del evento, y que su presencia obedeció únicamente a una invitación derivada de acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Morena.

“Esta reunión nace derivado de los lineamientos nacionales de la manera de organización por parte del Consejo Nacional que hubo en la Ciudad de México. Y pues ya al pertenecer al partido político de Morena fui convocada a esta reunión en la cual asistí y de la cual estaremos nosotros haciendo las tareas que de este Consejo Nacional nos encargaron. Entonces pues es para trabajar básicamente y sí evidentemente hay una fotografía en donde pues salimos todos los invitados a esta reunión y pues ahí están los trabajos se van a hacer visibles porque ya tenemos un calendario de actividades partidistas para cumplir en un tiempo ya especificado”, explicó.

Ante las versiones que apuntan a la exclusión de ciertos actores políticos, Teniente Mendoza reiteró que no tuvo injerencia en la lista de asistentes.

“Es que yo no convoqué, yo nada más fui invitada entonces yo no sabía quién estaba convocado, quién sí, quién no hubo gente que la verdad fue la primera vez que los saludé, no los conocía. Entonces bueno, pues yo acudo y siempre lo he dicho acudo a donde me inviten y en esta ocasión pues sí fui invitada y ahí estuve presente participando en esta mesa de diálogo y de tareas”, puntualizó.

Hasta ahora, los alcaldes que no fueron incluidos en la reunión no han emitido una postura oficial; sin embargo, el hecho ha generado diversas interpretaciones sobre posibles tensiones y reacomodos al interior de Morena en Guanajuato.