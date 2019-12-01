Eventos políticos, derecho constitucional: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 11:06:06

Morelia, Michoacán, a 02 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que los eventos políticos registrados este fin de semana en la capital michoacana, se realizaron en el marco del derecho constitucional.

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano señaló que la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional realizado por Morena, y la presentación de AMA con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y líderes políticos del Partido Acción Nacional (PAN), se realizaron como una manifestación política de posicionamiento que se dieron en base al escenario político internacional.

Apuntó, es necesario manifestar el respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esto debido a los temas geopolíticos, en el marco de la próxima renegociación del TMEC, así como dejar claro que México tendrá colaboración pero no sumisión en temas como la seguridad.

En cuanto a la presentación de AMA, Ramírez Bedolla reiteró que fue una expresión política basada en los derechos constitucionales, pues permite expresar de manera pública ideas y posiciones, por lo que consideró que esto fue muestra de dicha libertad política.