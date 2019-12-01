Eventos políticos, derecho constitucional: Bedolla

Eventos políticos, derecho constitucional: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 11:06:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 02 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que los eventos políticos registrados este fin de semana en la capital michoacana, se realizaron en el marco del derecho constitucional. 

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano señaló que la Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional realizado por Morena, y la presentación de AMA con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y líderes políticos del Partido Acción Nacional (PAN), se realizaron como una manifestación política de posicionamiento que se dieron en base al escenario político internacional.

Apuntó, es necesario manifestar el respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esto debido a los temas geopolíticos, en el marco de la próxima renegociación del TMEC, así como dejar claro que México tendrá colaboración pero no sumisión en temas como la seguridad.

En cuanto a la presentación de AMA, Ramírez Bedolla reiteró que fue una expresión política basada en los derechos constitucionales, pues permite expresar de manera pública ideas y posiciones, por lo que consideró que esto fue muestra de dicha libertad política.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Ultiman a tiros a dos individuos afuera de un club nocturno en Zamora, Michoacán 
Vuelca camión de pasajeros en La Piedad, Michoacán; hay un muerto y 20 heridos
Vinculan a proceso a sujeto que poseía una moto robada en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Ultiman a tiros a dos individuos afuera de un club nocturno en Zamora, Michoacán 
Comentarios