Estudiantes en Morelia Protestan Frente a Palacio de Gobierno Contra la Intervención Militar en Venezuela y Exigen la Liberación de Maduro

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 18:06:53
Morelia, Michoacán, a 3 de enero del 2026.-Un grupo de manifestantes, compuesto en su gran mayoría por estudiantes, se congregó frente al Palacio de Gobierno en Morelia para expresar su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

 

Los participantes portaron banderas de Venezuela y corearon frases en solidaridad con dicho país. Una de las consignas más repetidas fue: "El ataque a Venezuela es un ataque a toda Nuestra América", reflejando una postura de rechazo a la injerencia extranjera en la región.

 

El objetivo central de la protesta fue exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro los manifestantes, al grito de "¡Venezuela libre!", hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades mexicanas a pronunciarse en defensa del derecho internacional y la no intervención.

 

La movilización se desarrolló de manera pacífica.

 

 Como medida de seguridad, se colocaron vallas frente al Palacio de Gobierno de Morelia y se mantuvieron elementos de seguridad pública cercanos para resguardar el orden y garantizar la tranquilidad en la zona centro de la capital michoacana, mientras paseantes se detenían para escuchar las consignas.

