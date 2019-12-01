Estudiantes del Cobaem presentan a Bedolla proyecto de inteligencia artificial

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) presentaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el proyecto “Omega: el horizonte de la psicología artificial”, creado con el curso de Inteligencia Artificial que imparte la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México.

El mandatario felicitó a las y los jóvenes de nivel bachillerato del plantel Villas del Pedregal, en su interés por certificarse en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, el más grande de América Latina, y los invitó a registrarse en la plataforma data.michoacan.gob.mx, para acceder a 4 GB de internet gratuito al mes, como parte de su formación académica.

Acompañaron al gobernador el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; el director de Gobierno Digital, Juan Pablo Granados; y el director general del Cobaem, David Alfaro Garcés.