Estoy a favor de la vida: Mauricio Kuri 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre de 2025.- El titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que respalda la votación de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXI Legislatura local en contra de la legalización del aborto.

Explicó que su postura obedece a una convicción personal, aunque en caso de que la legalización del aborto sea votada a favor por los congresistas locales, acatará la ley vigente.

“Ustedes conocen cuál es y he sido muy claro cuál es mi postura frente al aborto, pero esa es mi parte de convicción y mi responsabilidad es acatar la ley, cual sea esta”, dijo.

Reconoció que existen posturas y opiniones distintas en cuanto al tema, por lo que él busca defender el derecho a la vida, ya que el aborto se puede prestar para ser tomado como un método anticonceptivo.

“Yo sé que muchas personas no coinciden conmigo, pero es una convicción mía personalísima desde hace muchos años; yo creo en la vida, soy un defensor de la vida, me cuenta mucho trabajo entender que a veces, no siempre, el aborto se vuelve como un método anticonceptivo; aunque cuando son menores o por alguna violación corre el riesgo la mamá, en eso estoy de acuerdo”.

Afirmó que el Estado debe reforzar la educación sexual y el acompañamiento informativo para prevenir embarazos no deseados, especialmente entre jóvenes, al tiempo que llamó a abordar el tema con responsabilidad y sensibilidad social.