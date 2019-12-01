Estiman asistencia superior a las 400 mil personas en la Feria Ganadera de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:38:04

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2026.- La Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) se declaró lista para la edición 2026 de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, proyectando superar el récord de afluencia registrada el año anterior con una expectativa de más de 400 mil asistentes con boleto pagado, afirmó su presidente, Romualdo Moreno Gutiérrez.

El dirigente ganadero destacó que la edición de este año busca consolidarse como un evento familiar y de primer nivel, integrando novedades como espectáculos de drones y la continuidad del show del Cirque du Soleil en el Ecocentro Expositor, además del tradicional cartel artístico y la participación de la industria ganadera nacional.

Cero tolerancia a los "narcocorridos" y operativo de seguridad

Respecto a las presentaciones en el Teatro del Pueblo y el Palenque, Moreno Gutiérrez aclaró que la empresa contratista y los representantes de los artistas ya entregaron el repertorio de canciones para su revisión previa, garantizando el cumplimiento de la normativa que prohíbe la interpretación de música que apología del delito o contenidos violentos.

“Los artistas que vienen ya saben que no pueden interpretar ese tipo de música. La verdad es que se tienen que desterrar estas expresiones, como se está haciendo en varios estados. Le toca al Gobierno del Estado vigilar al empresario para garantizar que se respete el reglamento y evitar sanciones”.

En materia de seguridad interna y movilidad, el presidente de la UGRQ indicó que las dependencias estatales de Protección Civil y Policía Estatal (PoEs) desplegarán un dispositivo preventivo robusto dentro y fuera del recinto para asegurar el orden.

En el plano ganadero, se confirmó la exposición de ejemplares de la Asociación Holstein y ganado ovino y bovino regional de alta genética. Moreno recordó que el evento representa a más de 5 mil productores del estado y cuenta con una tradición de más de un siglo en la entidad.

Finalmente, en materia de salud animal, Moreno Gutiérrez precisó que Querétaro mantiene bajo control el brote de gusano barrenador, registrando un descenso significativo a menos de 50 casos activos de los más de mil detectados originalmente en la entidad.

Atribuyó esta disminución al esfuerzo de los ganaderos, la llegada del periodo de frío y el reparto de 20 mil aretes de trazabilidad (SINIIGA) otorgados en coordinación con el Gobierno del Estado.