Este viernes saldrán de vacaciones trabajadores del Poder Ejecutivo de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 14:29:04

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- La oficial Mayor del gobierno estatal de Querétaro, Lynda Luz Luna Rangel, informó que este viernes marca el último día laboral para la mayoría de los trabajadores de la administración estatal, previo al inicio del periodo vacacional de fin de año.

Detalló que aproximadamente el 80 por ciento de los cerca de cinco mil empleados del estado tomará vacaciones a partir del 22 de diciembre, con un regreso programado para el 7 de enero de 2026.

“Nos vamos desde el 22 de diciembre y regresamos el 7 de enero. Nos vamos la mayoría; realmente se quedan las áreas operativas, seguridad pública y todas las dependencias dejan sus guardias como tal”, dijo.

Cada dependencia dejará guardias equivalentes al 15 por ciento de su plantilla para atender asuntos urgentes durante este periodo, mientras que áreas estratégicas como Protección Civil y Seguridad Pública continuarán operando con normalidad.

El gobierno estatal reiteró su compromiso de garantizar la atención en servicios esenciales durante la temporada decembrina.