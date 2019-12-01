Este viernes, habrá mesa de trabajo entre productores michoacanos de maíz y autoridades federales: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Para dar seguimiento a las necesidades del campo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla gestionó una mesa de trabajo entre productores michoacanos de maíz y autoridades federales de las secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural, que se realizará este viernes a las 11:00 horas.

El propósito es revisar los avances que existen de parte de los productores y algunas de las que el mandatario envió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a que se garanticen precios justos del maíz a nivel nacional y de esta manera se fortalezca la soberanía alimentaria.

Ramírez Bedolla reconoció la necesidad de impulsar estrategias para enfrentar los desafíos que atraviesan los productores de maíz, derivado de la coyuntura internacional.

El gobernador destacó la importancia que representa el campo michoacano como motor de la economía y pilar de la soberanía alimentaria del país, ya que es considerado como uno de los estados agroindustriales más importantes de México, al ser líder en el país en valor de la producción agrícola.