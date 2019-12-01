Este viernes, habrá mesa de trabajo entre productores michoacanos de maíz y autoridades federales: Bedolla

Este viernes, habrá mesa de trabajo entre productores michoacanos de maíz y autoridades federales: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 17:17:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Para dar seguimiento a las necesidades del campo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla gestionó una mesa de trabajo entre productores michoacanos de maíz y autoridades federales de las secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural, que se realizará este viernes a las 11:00 horas. 

El propósito es revisar los avances que existen de parte de los productores y algunas de las que el mandatario envió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a que se garanticen precios justos del maíz a nivel nacional y de esta manera se fortalezca la soberanía alimentaria. 

Ramírez Bedolla reconoció la necesidad de impulsar estrategias para enfrentar los desafíos que atraviesan los productores de maíz, derivado de la coyuntura internacional.

El gobernador destacó la importancia que representa el campo michoacano como motor de la economía y pilar de la soberanía alimentaria del país, ya que es considerado como uno de los estados agroindustriales más importantes de México, al ser líder en el país en valor de la producción agrícola.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dañan vehículos de refresquera durante manifestación de normalistas de Cherán en Morelia, Michoacán
Dos presuntos delincuentes abatidos durante operativo en límites de Morelia y Madero, Michoacán 
Reportan balacera en Jesús del Monte, Michoacán: la violencia no da tregua al sur de Morelia
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán
Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México
Comentarios