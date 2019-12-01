Este sábado, último día para aprovechar el 5% de descuento en el pago del predial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 08:36:31

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.– El Ayuntamiento de Morelia recuerda a la ciudadanía que este sábado es el último día para aprovechar el descuento del 5 por ciento de descuento, ofrecido durante todo el mes de febrero, como un incentivo para cumplir oportunamente con esta contribución, la cual permite fortalecer los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

Las personas interesadas podrán acercarse hoy a los siguientes módulos activos: la Ventanilla Única de los juzgados cívicos, ubicados en el Centro Administrativo de Morelia (CAM); el Panteón Municipal de Morelia; y en UCOCA, Servicentro. Todos estos puntos funcionan en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Asimismo, está disponible el pago en línea a través de la opción de Pago Expréss, en https://pagostramites.morelia.gob.mx/Activacion/pago_rapido.

Con estas alternativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de brindar facilidades a la ciudadanía, para aprovechar el descuento vigente durante febrero.