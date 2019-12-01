Este sábado, último día para aprovechar el 5% de descuento en el pago del predial

Este sábado, último día para aprovechar el 5% de descuento en el pago del predial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 08:36:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.– El Ayuntamiento de Morelia recuerda a la ciudadanía que este sábado es el último día para aprovechar el descuento del 5 por ciento de descuento, ofrecido durante todo el mes de febrero, como un incentivo para cumplir oportunamente con esta contribución, la cual permite fortalecer los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

Las personas interesadas podrán acercarse hoy a los siguientes módulos activos: la Ventanilla Única de los juzgados cívicos, ubicados en el Centro Administrativo de Morelia (CAM); el Panteón Municipal de Morelia; y en UCOCA, Servicentro. Todos estos puntos funcionan en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 

Asimismo, está disponible el pago en línea a través de la opción de Pago Expréss, en https://pagostramites.morelia.gob.mx/Activacion/pago_rapido.

Con estas alternativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de brindar facilidades a la ciudadanía, para aprovechar el descuento vigente durante febrero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a mujer en La Primavera, colonia de Morelia, Michoacán
Autoridades "revientan" campamento clandestino en Queréndaro, Michoacán
Tren embiste a automóvil que intentó ganarle el paso; hay 4 lesionados en Colón, Querétaro
Vuelca camioneta de carga, en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Más información de la categoria
EEUU e Israel lanzan ataque sobre Irán; Trump busca “aniquilar y destrozar” el régimen de los ayatolás
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad
México impone Récord Guinness con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo
Comentarios