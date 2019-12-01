Este miércoles, Bedolla y Sheinbaum revisarán avances del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 06 de enero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que este miércoles habrá de reunirse con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar los avances respecto al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El mandatario estatal declaró que fue convocado por la mandataria mexicana, para revisar lo relacionado con este plan puesto en marcha en los primeros días del mes de noviembre como una estrategia de pacificación e impulso económico de la entidad.

Enfatizó que entre los avances del plan está el registro de la Beca de movilidad estudiantil “Gertrudis Bocanegra”; la solicitud de inscripción a la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” que tendrá tres campus en la entidad.

Ramírez Bedolla señaló que entre los objetivos a revisar está también el avance de la autopista de la Agroexportación Uruapan - Zamora, proyecto que dijo, es muy necesario para la región productiva, además de conectar al puerto de Lázaro Cárdenas de manera más directa con el occidente, por lo que también sería un detonante de empleo.