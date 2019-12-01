Este mes se abre circulación en puente sur del distribuidor vial Eréndira: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- A finales de este mes de septiembre se abrirá a la circulación el puente sur del distribuidor vial Eréndira, que se construye en el libramiento norte, en las inmediaciones del Mercado de Abastos, para optimizar la movilidad en esta zona de la ciudad, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario supervisó los trabajos que registran un avance general del 46 por ciento para beneficio de más de 195 mil habitantes y por donde circulan casi 88 mil vehículos diariamente. Cuenta además con tecnología que ayuda a la presión que existe entre sus elementos.

Zarazúa Sánchez explicó al gobernador que durante la obra, el puente sur se abrirá temporalmente en contraflujo, es decir, del Instituto Tecnológico de Morelia hacia la salida a Charo, mientras se edifica el puente norte, para lo cual, parte de su estructura ya se encuentra avanzada, lo que permitirá agilizar su construcción.

El distribuidor vial se realiza con una inversión estatal multianual cercana a los 442 millones de pesos, lo que garantiza su mantenimiento y conservación hasta el año 2027; medirá poco más de medio kilómetro y consta de 10 carriles: seis elevados y cuatro a nivel en ambos sentidos; además, se utiliza concreto hidráulico para una mayor durabilidad.

Ramírez Bedolla detalló que en su bajopuente, con una extensión de 6 mil 715 metros cuadrados, la edificación ofrecerá a las familias morelianas un espacio diseñado para el esparcimiento y la recreación con áreas de skatepark, juegos infantiles y plazoletas.