Este jueves, último día para tramitar la Cartilla Militar en Morelia

Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia informa que mañana, jueves 15 de octubre, será el último día para realizar el trámite de la Cartilla Militar, por lo que convoca a los jóvenes de la clase 2008 y remisos a acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento y cumplir con este deber ciudadano.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que la Junta Municipal de Reclutamiento ha tramitado más de 1,770 cartillas hasta ahora, por lo que exhortó a quienes aún tienen pendiente este procedimiento a aprovechar la última oportunidad para realizarlo, subrayando que el Servicio Militar Nacional representa un compromiso cívico y una responsabilidad ciudadana.

“Invitamos a los jóvenes de la clase 2008 y remisos a que acudan con sus documentos completos y aprovechen esta última fecha para tramitar su Cartilla Militar. Cumplir con este deber ciudadano es importante y queremos que quienes tienen pendiente el trámite puedan realizarlo en tiempo y forma”, expresó.

Las y los interesados deberán acudir al Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en Eduardo Ruiz número 570, colonia Centro, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Requisitos:

- Acta de nacimiento, original y copia.

- CURP impresa en dos tantos, con diseño vigente.

- Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono con domicilio en Morelia), original y copia.

- Comprobante del último grado de estudios, original con sello y copia.

- Copia de la credencial del INE o de la escuela.

- Cuatro fotografías recientes tamaño cartilla, no digitalizadas ni instantáneas, sin retoques, en papel mate, fondo blanco, a color o blanco y negro; con camisa blanca, cabello corto y sin bigote, barba, patillas ni accesorios. Las medidas deben ser de 31x45mm, con un rostro de 21mm desde el nacimiento del cabello hasta la barbilla.

En el caso de los remisos no nacidos en Morelia, pertenecientes a la clase 2007 o anteriores, también deberán presentar una constancia de no registro expedida por la Junta de Reclutamiento del lugar de nacimiento, que acredite que no se les ha expedido previamente la Cartilla de Identidad Militar.

El Gobierno de Morelia reitera el llamado a las y los jóvenes que tienen pendiente este trámite para que acudan mañana, dentro del horario establecido, ya que será el último día para realizarlo.