Este Buen Fin ponte al día en trámites vehiculares; 100% de condonación en multas y recargos

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- En su sexto año de participación en El Buen Fin, la presente administración estatal aplicará 100 por ciento de condonación en multas y recargos en trámites vehiculares, como refrendos, sustitución de placas extemporáneas, cambios de propietario y licencias de conducir vencidas, informó el secretario de Finanzas, José Luis Tapia Zavala.

Refirió que la dependencia, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), contribuye a dinamizar y fortalecer la economía familiar de la región por medio del programa "Ponte a mano, regularízate", aplicable hasta el 15 de diciembre del presente año.

Expuso que las personas dueñas de vehículos particulares y del servicio público tendrán oportunidad de regularizarse en materia de refrendo vehicular, pagando exclusivamente los derechos establecidos en la Ley de Ingresos 2026, con la condonación de adeudos de 2025 y de años anteriores.

Adicionalmente, quienes no realizaron el canje de placas en 2022 podrán pagar solamente el importe de la dotación de las mismas, destacó el tesorero estatal, quien enfatizó que aquellas personas que no han realizado el cambio de propietario recibirán la condonación del 100 por ciento de multas y recargos por pago extemporáneo y por Impuesto de Enajenación de Vehículos, en caso de que aplique.

El responsable del manejo de las finanzas públicas de Michoacán explicó que se condonará, igualmente, el 100 por ciento de multas por el trámite extemporáneo de licencias de conducir tanto particulares como del servicio público.

Finalmente, indicó que en el caso del transporte público urbano y foráneo se condonará el 100 por ciento de multas y recargos por el pago extemporáneo en los derechos por la prestación de servicios del registro y control vehicular, pagando únicamente el refrendo 2026 y la revalidación de la concesión.