Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 13:34:52

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- El Instituto del Transporte del Estado (ITransporte) informa que, debido a la transmisión gratuita de la final de la Liga de Expansión que se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre en el Estadio Morelos, las siguientes rutas del transporte público ampliarán su horario hasta las 00:00 horas.

•⁠ ⁠Ruta Gris 1, 2 y 3

•⁠ ⁠Ruta Roja 1

•⁠ ⁠Ruta Café 2 y 2B

•⁠ ⁠Ruta Amarilla 2

•⁠ ⁠Camión Ruta 1, La Voz, SEP, Eduardo Ruiz, El Realito

•⁠ Camión ⁠Centros Comerciales Lucio Cabañas y Leandro Valle

El director general del ITransporte, Heber García Castillo, señaló que esta acción, realizada en coordinación con el sector transportista, tiene como propósito atender la alta demanda tras el encuentro deportivo y garantizar un regreso seguro a casa para las y los asistentes.

Además, recordó que el recinto abrirá a las 17:30 horas con acceso por las puertas 1, 3 y 6. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública implementará un operativo especial para resguardar la integridad de la afición.