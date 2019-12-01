Estará el PAN más cercano a la ciudadanía: Jorge Romero

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, visitó Querétaro para explicar la nueva imagen y estrategia de este instituto político, el cual, a decir del líder panista, es para estar más cercanos a la ciudadanía.

Explicó que con el relanzamiento del partido, también se lanzó una aplicación para que cualquier ciudadano mayor de edad, que quiera agilizarse al partido, lo haga desde la plataforma digital, ya que antes este era un proceso tardado y engorroso.

“Antes afiliarse al PAN era un proceso tardado, complicado, pero ahora se puede hacer desde un click, desde la aplicación cualquiera se puede afiliar y es tan sencillo como prender el teléfono; EL PAN entra a una nueva era en donde se abre por completo a la ciudadanía, se acabaron los trámites burocráticos para ver quién puede ser panista o no, desde tu celular te inscribes”, dijo.

Reconoció que desde ahora será la gente quien determine quién va representar cada sección, distrito, municipio y estado, ya que la aplicación de Acción Nacional fue creada para estar en contacto con la gente, y no únicamente con la militancia.

“Ahora será la gente quien determine quiénes deben representarnos; la apertura del PAN es para que, si tú quieres, tú puedas ser candidata o candidato de Acción Nacional; lo que nos interesa es tener la confianza de la gente para poder lograr buenos gobiernos y lograr el bien común; la lucha será en las calles, tocando puertas, sudando bajo el sol, estoy convencido de que habrá un entorno muy alentador en 2027”.

Expresó que el objetivo de este relanzamiento del partido es fortalecer el mensaje a la ciudadanía de una oposición que busca defender a México.