Estamos abiertos a la crítica: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2025.- Tras las recientes críticas contra los gobiernos por problemáticas sociales y de inseguridad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo estar abierto a la crítica que los michoacanos ejerzan sobre su trabajo al frente del ejecutivo estatal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que es normal el desarrollo de las manifestaciones que se han llevado a cabo desde el pasado 02 de noviembre, reconoció que la mayoría han sido pacíficas; en este sentido, consideró que se entiende el coraje que la ciudadanía tiene por lo ocurrido.

Recalcó que su gobierno ha trabajado por la justicia y la paz, por lo que reiteró estar abierto a la crítica y señalamientos. Manifestó que la justicia nos debe mover y nos debe motivar como sociedad y funcionarios, por lo que seguirán los esfuerzos para alcanzar la justicia que quiere el pueblo.

Ramírez Bedolla apuntó que la familia de Carlos Manzo ha contado con la solidaridad de él como gobernador y como persona desde el primer momento, además de que las obras y proyectos planeados con el edil siguen firmes para acompañar al pueblo de Uruapan.