Estado y federación entregan 48 Viviendas para el Bienestar en Morelia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:44:29

Morelia, Michoacán, a 21 de enero del 2026.- Con el objetivo combatir el rezago habitacional que hay en el país, la mañana de este miércoles se llevó a cabo la entrega de 48 casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, esto en la ciudad de Morelia.

En enlace en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que estas viviendas forman parte de las 82 mil que habrán de construir como parte del programa federal.

Cabe señalar que la mandataria mexicana informó que cada miércoles se llevará a cabo eventos de esta naturaleza en el país como parte del avance del programa.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de México, Edna Elena Vega Rangel, apuntó que la meta de 82 mil podría incrementarse debido a la demanda que han tenido estas viviendas, pues “quedó corta”.

Finalmente, Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, apuntó que en la entidad hay un déficit de 270 mil viviendas, por lo que las 82 mil del programa contribuirán a disminuir la problemática.

Se trata de casas de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala, comedor, baño completo, mientras que antes eran hasta de 45 metros cuadrados, con un costo aproximado de 600 mil pesos.