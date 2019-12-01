Estacionamientos están obligados a tener pólizas contra robo y daños en Querétaro: Pedro Ángeles 

Querétaro, Qro., 16 de abril de 2026.- Una de las leyendas que se puede leer en los estacionamientos ubicados en el municipio de Querétaro es “No nos hacemos responsables por robo o daños al vehículo”, lo cual cae en una contradicción, ya que por ley están obligados a contar con una póliza para este tipo de situaciones, informó Pedro Manuel Ángeles Luján, secretario de Movilidad.

“A ver, es un tema de los estacionamientos por normativa tienen que cumplir con ciertos requisitos donde incluye una póliza de seguro, la cual se tienen que hacer responsables de daños que sufran los vehículos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si es ilegal que estos establecimientos tengan ese tipo de avisos, enfatizó que no lo es, aunque se tendrá que revisar la situación de cada uno de los estacionamientos.

“No, mira, no diría que es ilegal, tendríamos que revisar; esto es una realidad, tendríamos que revisar; no conozco bien esta leyenda, tendríamos que revisar, probablemente son algunas situaciones que la misma póliza o no llega a pasar, pero a lo mejor me estaría adelantando un poco en este tema, denme oportunidad de poderlo revisar y con todo gusto les puedo dar retro de este tema”.

Aseguró que hasta la fecha no se tiene ningún reporte por parte de usuarios de ciudadanos para hacer el cobro de la póliza de seguro de alguno de los estacionamientos en la demarcación.

Cabe mencionar que en municipios de Querétaro se tienen 131 estacionamientos, de los cuales 35 se encuentran en plazas comerciales y su esquema de cobro varía dependiendo de las condiciones e infraestructura con la que cuentan.