Establecimiento Könor Kaliza Nigth Club, ya había sido sancionado: Federico de los Cobos 

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Federico de los Cobos y Vega confirmó que autoridades municipales habían sancionado tres veces el establecimiento “Könor Kaliza Nigth Club”, donde dos veces fue clausurado.

Recordó que el pasado fin de semana registró el homicidio de un joven, pero previamente ya había sido clausurado dos ocasiones por procecimientos administrativos, una en octubre del 2024, por falta de licencia de funcionamiento y dos más en los meses de marzo y junio del 2025 por realizar actividades fuera de su giro.

“Este establecimiento acumula dos procedimientos administrativos con clausura; la carpeta ALC/92/2024 el 19 de octubre 2024 por falta de licencia; el retiro de sellos se realizó el19 de noviembre 2024 y la carpeta ALC/94/2025 el 29 de junio 2025 por realizar actividades fuera de su giro; el retiro de sellos se realizó el 1 de julio 2025, también registró un procedimiento administrativo por realizar actividades fuera de su giro ICE/240/2025 el 16 de marzo de 2025”.

Puntualizó que en el municipio de Querétaro existe una política permanente de orden y legalidad en los establecimientos.