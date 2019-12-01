Establecen estrategias de seguridad y orden público en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Establecen estrategias de seguridad y orden público en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:03:00
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Durante la sesión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, en conjunto con el fiscal General del Estado Carlos Torres Piña, autoridades federales y locales, establecieron acuerdos en beneficio para garantizar la paz en todo el territorio de la región de Lázaro Cárdenas.

Sobre el particular Oseguera Cortés destacó los avances y resultados como parte de la estrategia enfocada a la disuasión de delitos en la autopista Siglo XXI, los tramos carreteros y municipios que conforman esta región, donde permanece el actuar conjunto entre elementos de la Guardia Civil, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y Policías municipales. 

A la par, se establecieron acciones para incrementar la vigilancia y fomentar trabajos enfocados a la recuperación de espacios públicos a través del trabajo coordinado entre los representantes de organizaciones y las autoridades tanto estatales como federales. 

"Lázaro Cárdenas es un ejemplo en la disminución de delitos, es uno de los municipios con menor incidencia de ilícitos de alto y bajo impacto, por ello es importante mantener la operatividad y la cercanía con la ciudadanía para continuar con los buenos resultados", comentó Oseguera Cortés.

Por su parte los representantes de la Mesa Ciudadana, acordaron sumar esfuerzos y mantener la coordinación en las tareas de vigilancia para preservar la tranquilidad y la paz pública en todos los sectores de la ciudadanía.

