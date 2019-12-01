Establece Yankel Benítez ruta de atención con vecinos de Unión Ejidal Isaac Arriaga en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 12:58:09

Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2025.- En la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, dialogó con vecinas y vecinos para avanzar en la atención puntual de sus necesidades y establecer una ruta de trabajo en conjunto.

Durante la visita, el encargado de la política interna del municipio reiteró el compromiso del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar de gobernar con resultados reales, sin simulaciones ni indiferencia, priorizando la atención a las familias y el mejoramiento de las colonias mediante el trabajo en equipo y el cumplimiento de los acuerdos.

“En el gobierno de Alfonso Martínez no hay indiferencia cuando se trata de la gente, ni espacio para el abandono. Creemos en el trabajo en equipo, en cumplir la palabra y en mejorar las colonias desde abajo y con la gente”, aseguró Yankel Benítez.

Como resultado del encuentro, se acordó intervenir de inmediato las áreas comunes de la colonia y dar seguimiento puntual a cada uno de los planteamientos presentados por las y los habitantes.

“Porque la mejor ciudad para vivir no se construye desde un escritorio; Morelia se construye en las colonias, con la gente y para la gente”, finalizó.