Esperan que edil de Cadereyta de Montes acepte mesas trabajo para concluir huelga

Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2025.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro reconoció la labor de la secretaria del Trabajo estatal, Liliana San Martín Castillos, por establecer contacto con las partes afectadas en la huelga de empleados sindicalizados del municipio de Cadereyta de Montes, por lo que espera que la presidenta municipal, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, se sume a las mesas de diálogo para concluir en buenos términos esta problemática administrativa.

“Yo creo que cuando compras una empresa como sociedad anónima la compras con sus pasivos, activos, etcétera, tú no puedes decir que el anterior dueño te dejó una bronca; como sociedad anónima tú eres responsable socialmente; y yo creo que esa parte de echarle la culpa a otros no debe de ser así, he instruido a la Secretaría del Trabajo para que instalen las mesas técnicas y jurídicas. En Querétaro llevamos más de 20 años sin una huelga en sector privado, es decir, cuando hay una buena relación entre el patrón y los empleados se puede trabajar”, dijo.

Por su parte, la secretaria del Trabajo en el estado, Liliana San Martín Castillo consideró que la presidenta municipal vulneró los derechos de los trabajadores al despedir a tres empleados del Sistema Municipal DIF cuando se dio el estallamiento a huelga, lo que hace pensar a las autoridades que no recibe acompañamiento jurídico, ni técnico.

Insistió que es urgente que Astrid Olvera debe considerar el ofrecimiento de la Secretaría del Trabajo para retomar las mesas de diálogo, específicamente en los conceptos técnicos y jurídicos que atañen a las exigencias de los trabajadores sindicalizados.

“El municipio no puede fijar un monto para resolver la huelga, si no se ha entrado en la negociación del pliego petitorio, es decir, que falta ver qué asuntos puede negociar para conceder y en cuáles se puede negar debido a sus capacidades”.

Reconoció que la negativa de Ortega Vázquez, solo ha generado a la continuación de la huelga y no se pueda a llegar a ningún tipo de acuerdo con los empleados sindicalizados afectados. Además, esto ha generado especulaciones políticas ante esta situación, que lleva tres semanas.

“No tiene que olvidar, que si hay alguien que tiene que defender a los derechos de los trabajadores es ella, ella tiene el carácter de empleador en este momento y también señalar que es muy desafortunado que tengan que continuar vulnerando derechos de los trabajadores; incluso es desafortunado que haya despedido ya a sindicalizados, que notificó a través de un oficio que suscribe la directora del DIF Municipal”, dijo.

Finalmente San Martín Castillos aseguró que se recibió un segundo oficio de la oficina de la presidencia municipal de Cadereyta de Montes, el cual será respondido este mismo lunes y en el que se le menciona la disposición de la secretaría por mantener las puertas abiertas y la urgencia de que se realicen mesas de trabajo permanentes para resolver la huelga lo antes posible.