Espera Leonel Godoy que  “recordatorio” de Claudia Sheinbaum fomente la unidad en Michoacán

Morelia , Michoacán, a 4 de julio 2026.– El diputado federal Leonel Godoy Rangel manifestó su expectativa de que las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre lo que llamó "injusticia" cometida contra Raúl Morón en 2021, sirvan para fortalecer la cohesión interna de Morena en Michoacán y ayuden a consolidar la unidad del partido de cara a los próximos procesos.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Morelia, la titular del Ejecutivo Federal apuntó que el profesor Morón fue víctima de un proceso irregular que le arrebató la candidatura al gobierno estatal. Ante esto, Godoy Rangel señaló que este posicionamiento debe ser un punto de partida para la reconciliación política en la entidad.

"Yo espero que ese comentario de ayer de la presidenta ayude a la unidad del partido en Michoacán... Yo lo que leí de ese comentario es que la presidenta no ha olvidado esa injusticia contra Raúl Morón", expresó el legislador federal.

No obstante, Godoy Rangel subrayó que el mensaje presidencial también es un recordatorio para la actual administración estatal sobre las circunstancias que le permitieron llegar al cargo. Señaló que la gratitud y la lealtad deben ser valores presentes en el ejercicio del poder.

"Yo creo que también quiso recordarle a Alfredo que gracias a eso él es gobernador. Yo creo que es la parte fuerte de ese comentario de la presidenta, y que Alfredo nunca le ha agradecido a Raúl Morón que por él es gobernador. Por el contrario", apuntó.

El exgobernador aclaró que, si bien el actual mandatario no tuvo responsabilidad en la sanción aplicada por los órganos electorales en 2021, sí fue el principal beneficiario político de la inhabilitación de Morón Orozco.

"Alfredo nunca agradeció que por él es gobernador. No ha reconocido que Raúl tuvo que ver con que él sea gobernador; claro que Alfredo no es el culpable de la injusticia, pero sí se benefició y nosotros lo apoyamos, incluido Raúl Morón, y muchos que no lo apoyaron son los que ahora gozan de los beneficios de que Alfredo sea gobernador", sentenció.

En el marco de la selección de las coordinaciones estatales, Leonel Godoy indicó que recientemente los aspirantes mantuvieron una reunión con el gobernador para solicitar equidad en la contienda interna.

"Raúl lo que le pidió es piso parejo y nosotros creemos que debe de cumplir su palabra de piso parejo ahorita... lo que no se vale es que se le olvide cómo llegó el gobernador", concluyó el diputado, enfatizando que evocar el origen político es fundamental para mantener la legitimidad del movimiento.