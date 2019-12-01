Espera Gobierno de Morelia 150 mil visitantes por actividades de Día de Muertos

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- A partir del 20 de octubre empezará el colorido de Morelia, para dar paso a los festejos por el Día de Muertos. Así lo señaló Thelma Aquique Arrieta, Secretaria de Turismo de Morelia (SecTur), durante la conferencia de prensa donde se dieron a conocer las actividades que el Gobierno de Morelia tiene preparadas para disfruten tanto familias morelianas como turistas.

Acerca de la expectativa turística, informó que se espera que lleguen cerca de 150 mil visitantes del 30 de octubre al 03 de noviembre, que es el marco del Día de Muertos, con una derrama que supere los 160 millones de pesos. Esto, debido a las nuevas conexiones que se abrieron en julio, logran que actualmente la capital michoacana se conecte con 18 aeropuertos: 11 internacionales y 7 nacionales.

La Secretaria de Turismo de Morelia, detalló que este año serán 16 montajes en diferentes espacios y más de 50 actividades, con una oferta variada, para todas las edades. La celebración se extenderá más allá del Centro Histórico, interviniendo espacios como La Soterraña, Plaza Carrillo, el Boulevard García de León, el Bosque Cuauhtémoc, la Calzada de San Diego, y la Plaza Valladolid, donde ya este fin de semana se estrenará el tema de Día de Muertos en el videomapping.

“El presidente también nos ha pedido que el Palacio Municipal se convierta en un espacio de los Morelianos. En esta primera edición 2025 del Día de Muertos en Morelia, ahí en Palacio Municipal, a partir del 27 de octubre vamos a tener siete días de intensas actividades que van a acompañar todo esto que sucede en la ciudad”, resaltó la titular de Turismo de Morelia.

El acceso al Palacio Municipal será gratuito, para que visitantes disfruten de una experiencia inmersiva durante siete días, del 27 de octubre al 02 de noviembre, donde más de 15 empresas morelianas ofrecerán talleres, experiencias gastronómicas, mixología, conciertos, música, yoga, cuencos, y actividades para niñas y niños.

Destacó que además de las Secretarías de Turismo y Cultura de Morelia, también participan otras dependencias municipales, como la Secretaría de Servicios Públicos, el Consejo Ciudadano, el Colegio de Morelia, la Secretaría de Fomento Económico del Municipio de Morelia, y la Policía de Morelia; todas con apoyos invaluables. Asimismo, se cuenta con la colaboración de las universidades, que se suman con actividades maravillosas y que ya generan gran expectativa.

Thelma Aquique informó que actualmente se exhibe un montaje en el Centro Comercial Santa Fe, en Ciudad de México, que va a durar todo el mes de octubre, para que las personas puedan visitarlo y conocer todo lo que Morelia tiene para ofrecer en esta celebración. En él, se muestra un mapeo donde la gente puede ver que en menos de tres horas pueden llegar a Morelia.

Toda la información del programa que conformará el Día de Muertos en Morelia, puede consultarse en https://experienciamorelia.mx/, o en las redes sociales del Gobierno de Morelia.

