Espera el municipio de Querétaro una derrama económica gracias al turismo y al Buen Fin de 200 mil mdp: Mariana Cabrera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 18:47:34

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre de 2025.- Para los días del 13 al 17 de noviembre, el municipio de Querétaro estima una derrama económica de 200 mil millones de pesos en cuanto a todo el tema turístico, afirmó Mariana Cabrera Ortiz, titular de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro.

Adelantó que para esas fechas consideradas como fin de semana largo y porque además se empata con el programa del Buen Fin, se estiman una ocupación hotelera de entre 65 y 70 por ciento.

Además, dijo se proyecta una derrama económica significativa, con un impacto turístico estimado entre el 15 y 20 por ciento del total generado en la ciudad.

“Para nosotros coincide de manera extraordinaria. El día 17 no se labora, lo que favorece el turismo y el consumo local; además, el ticket promedio de consumo en el primer cuadro de la ciudad se calcula entre 500 y 800 pesos por visitante”.

Reconoció que el centro histórico de Querétaro continúa siendo el principal punto de interés para turistas nacionales e internacionales. En 2026, la ciudad celebrará 30 años como Patrimonio de la Humanidad, lo que ha fortalecido su posicionamiento cultural.

Además, el alcalde impulsa e instruye en la descentralización del turismo hacia otras delegaciones por lo que hay delegaciones que se han consolidado en el tema turístico.

“Nuestro alcalde nos instruyó a no concentrar todo en el centro histórico. Hemos consolidado espacios en Cayetano Rubio, Hércules y el seminario, en colaboración con la diócesis”.

También reconoció que existe un aumento en la afluencia hacia la Virgen Desata Nudos, la cual se ubica en la Delegación Epigmenio González, así como en diversas fiestas patronales que se celebran en las colonias.

“Como parte de las estrategias de activación turística, se contempla la reactivación de la Alameda Hidalgo, uno de los compromisos del gobierno municipal. Queremos que el centro se viva en familia, con actividades que fortalezcan el tejido social y el comercio local”.

Confió en que estas acciones contribuyan a una temporada exitosa en términos de ocupación, consumo y promoción cultural.