ESFE inicia fiscalización de la Cuenta Pública de Corregidora 

Corregidora, Querétaro, a 31 de marzo de 2026.- Chepe Guerrero Trápala, el alcalde Chepe Guerrero Trápala, atestiguó la firma del acta que da inicio al proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Corregidora 2025, la cual se realiza por parte del auditor superior en el Estado, Francisco Javier Covarrubias y el secretario municipal de Control y Evaluación, Carlos Olguín.

Chepe Guerrero reiteró que, desde el inicio de su Administración, la rendición de cuentas ha sido una pieza toral, lo que ha permitido que Corregidora se posicione dentro de los primeros 5 municipios en el país con mejor calidad de vida.

“Cuando vengan a revisar lo que estamos haciendo en Corregidora encontrarán transparencia, orden y un uso adecuado de los recursos públicos, porque esos son nuestros compromisos. Tengo la confianza en mi equipo de trabajo, el cual es profesional y está con la misma convicción personal de un servidor: dar resultados a la ciudadanía, siempre con el sello indeleble de la transparencia”.

Francisco Javier Covarrubias, titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), dio a conocer que para el ejercicio de fiscalización 2025 se hará en un trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, con el objetivo de intercambiar base de datos e información.

“Gracias por recibirnos aquí en Corregidora. El poder estar en comunicación, y, sobre todo, entender los contextos, nos permiten entender realmente cuál es el reto que hay detrás de las decisiones de Gobierno que se plasman documentalmente en los insumos que nosotros traemos a la vista para fiscalizar”.

Carlos Olguín, secretario municipal de Control y Evaluación recordó que Corregidora es el segundo municipio a nivel nacional en materia de transparencia y fue la primera demarcación en el estado en concluir las declaraciones de modificación patrimonial del año pasado, en cumplir con el 5 de 5 y el único en reiterarlo cada año, lo que hace visible el compromiso con la ciudadanía por dar buenos resultados con total transparencia.