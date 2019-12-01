Escuelas tendrán acceso al telescopio del nuevo Planetario de Morelia: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 09:47:58

Morelia, Michoacán, 31 de agosto de 2025.-Con la renovación del Planetario de Morelia, se estructurará una red de bibliotecas públicas, escuelas secundarias y preparatorias que podrán conectarse al nuevo telescopio para observar imágenes del universo con tecnología de última generación.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que esta iniciativa permitirá extender la divulgación científica y cultural a las y los estudiantes a través de herramientas de fácil instalación en las instituciones y bibliotecas, creando así el primer telescopio público en Michoacán.

Comentó que técnicos especializados en el uso de esta tecnología, realizarán capacitaciones al personal del Planetario de Morelia para que estos a su vez hagan lo propio con los encargados de manipular el equipo a la distancia desde las escuelas y bibliotecas públicas.

El gobernador agregó que este modelo de divulgación científica ya se aplica en instituciones internacionales, siendo el propio astronauta José Hernández quien compartió su experiencia con escuelas y universidades de los Estados Unidos.

A lo que el mandatario mostró interés para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan mayor acceso al telescopio astronómico profesional y otras herramientas tecnológicas para su formación.