Escuelas de fútbol del DIF Morelia abren inscripciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 16:17:18

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.– Las Escuelas de Fútbol “Estrellas del Mañana”, iniciativa de la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, mantienen abiertas las inscripciones al ciclo que inicia en este mes de enero, como parte de una estrategia de prevención social y creación de entornos seguros mediante el deporte.

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 17 años, quienes pueden integrarse a entrenamientos formativos gratuitos que fortalecen su salud física, bienestar emocional y convivencia, en espacios acompañados por personal capacitado.

Las escuelas operan en distintas zonas del municipio, con sedes ubicadas en las colonias Industrial, Villas de Oriente, Misión del Valle y Villas del Pedregal, lo que permite acercar el deporte organizado a familias que no siempre tienen acceso a este tipo de actividades.

En un esfuerzo coordinado del gobierno a su cargo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado acciones que colocan a la niñez y adolescencia en el centro de las políticas públicas, al reconocer al deporte como una herramienta efectiva para la construcción de la paz y la prevención de conductas de riesgo.

Las madres, padres o tutores interesados deberán presentar como requisitos: identificación oficial del tutor, comprobante de domicilio reciente, así como CURP, acta de nacimiento y dos fotografías infantiles a color de la niña, niño o adolescente que se desea inscribir.

“El programa Estrellas del Mañana está diseñado para ofrecer espacios seguros y acompañados, donde la niñez y adolescencia puedan desarrollarse integralmente a través del deporte”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Las personas interesadas pueden solicitar informes directamente vía WhatsApp al 443 169 1438, donde se brinda orientación sobre horarios, sedes y proceso de inscripción.

Con programas como Estrellas del Mañana, el DIF Morelia reafirma su compromiso de construir una ciudad donde la niñez crezca en entornos seguros, activos y con oportunidades reales de desarrollo, porque cuando se invierte en la infancia, Morelia brilla más y se consolida como el mejor lugar para vivir.