Escuela Estatal de Formación Judicial, eje académico para una justicia más profesional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 15:26:34

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Como parte de la implementación de la reforma judicial, se conformó la Escuela Estatal de Formación Judicial, adscrita al Órgano de Administración Judicial, con autonomía técnica y de gestión, la cual ha consolidado su papel como eje académico del sistema de profesionalización de las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de Michoacán, así como de otros actores del sistema de justicia.

Esta institución cuenta con un modelo integral de profesionalización judicial, en el que la Comisión de Carrera Judicial define y supervisa la política de carrera judicial, el Comité Académico de Evaluación ejecuta las funciones técnicas de evaluación y la Escuela Estatal de Formación Judicial desarrolla los procesos académicos de capacitación y actualización.

Durante 2025, dicha Escuela desarrolló 25 programas académicos, entre ellos 4 talleres, 11 cursos de capacitación y 1 diplomado. Asimismo, organizó 4 concursos de iniciación judicial y 5 concursos de carrera judicial.

En total, se capacitó a 848 personas y se impartieron 2,889 horas de formación. Además, 198 prestadoras y prestadores de servicio social participaron en actividades institucionales, fortaleciendo el vínculo académico y profesional con el Poder Judicial.

Con estas acciones, la Escuela reafirma su compromiso con la actualización permanente, la certificación de competencias y la consolidación de una justicia más cercana, más eficiente y más profesional.

El próximo jueves 19 de febrero el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, rendirá su primer Informe de Actividades, en el que dará a conocer detalles de esta y más información. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales del Poder Judicial de Michoacán.