Escaso crecimiento económico del país, ocasiona que el panorama para este 2026 se vislumbre más adverso para la economía nacional: Agustín Dorantes

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de enero de 2026.- Ante el escaso crecimiento económico del país, el panorama para este 2026 se vislumbra aún más adverso para la economía nacional, pues ante la necesidad del Gobierno Federal de recaudar más impuestos, se pondrá en riesgo a las empresas, comercios y los empleos que sostienen, y frenarán además el nacimiento de nuevos negocios, reconoció el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

"El año pasado y el año antepasado han sido los años donde más se han eliminado a los pequeños empresarios dados de alta principalmente en el SAT y en el IMSS. Ojo, este es un dato super importante: 2025 ha sido el año donde más pequeños patrones se han eliminado en la historia de México, aún por arriba de la crisis del 2008. Cuando peor estuvo la economía por la pandemia, por la crisis de Estados Unidos inmobiliaria, hubo menos eliminación de pequeños patrones que el año pasado y el año antepasado. Más de 42 mil patrones, pequeños patrones, se eliminaron, dejaron de existir durante los dos últimos años. ¿Esto qué significa? Que la economía está detenida".

Recordó que, a pesar de la oposición de los Senadores Panistas, los legisladores del régimen modificaron para este año la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo, que, al privilegiar la recaudación de más recursos para el Gobierno Federal, dan mucha mayor ventaja al Gobierno sobre las y los ciudadanos en materia fiscal, pero sobre todo alertó, crece el temor de que dichas políticas sean utilizadas de manera facciosa en contra de los opositores al régimen.

En el caso de Querétaro, agregó Agustín Dorantes, el Gobierno de Mauricio Kuri sí ha procurado la certidumbre jurídica para el crecimiento económico; garantiza la seguridad para las familias y actividad empresarial; y fomenta la educación superior de calidad para los nuevos retos como es el uso de la inteligencia artificial,

"Un dato, mientras que en México perdemos empleos, Querétaro siendo uno de los estados más chiquitos del país, es de los que más empleo formal genera; entonces tenemos que ir avanzando a contracorriente para que crezca el empleo formal en el estado, generando el ecosistema necesario para que crezca la economía, una economía que realmente garantice los derechos de la población y ese es el gran reto que tenemos en este 2026, pero sobre todo para el futuro a corto y mediano plazo de nuestra ciudad y de nuestro estado".

Reiteró que "el exceso de poder trae abuso de poder", por lo que las y los mexicanos deberán recuperar los contrapesos que hoy no existen en la Cámara de Diputados y que este 2026 también peligran con la reforma electoral del INE; pero mientras tanto llamó a los legisladores de Morena a recomponer ambas legislaciones para dar certidumbre y favorecer la competitividad de empresas y negocios, y a los contribuyentes pidió precaución en sus estrategias fiscales para poder seguir operando y mantener y crear los empleos formales que se requieren en el país.