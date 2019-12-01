Es urgente un manejo sustentable y estratégico del agua: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 19:32:20

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo Martínez, colocó en la agenda legislativa un tema vital como es el manejo sustentable del agua.

Al hacer uso de la máxima tribuna del estado en el marco del Día Mundial del Agua que se conmemoró el 22 de junio, la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, destacó que es necesario implementar las acciones necesarias para transitar hacia un manejo sustentable y estratégico del agua.

Contextualizó que el ciclo hidrológico nacional actualmente tiende a ser un severo problema debido al progresivo agotamiento de sus principales fuentes de agua dulce, concentradas en algunas regiones del país.

La región Centro Occidente de México presentará en un futuro cercano una de las crisis hidrológicas más severas que se hayan registrado en el territorio nacional, debido al crecimiento poblacional, la expansión de los centros urbanos regionales y las zonas metropolitanas del Estado de México, Querétaro y Jalisco, así como el desarrollo intensivo de los corredores industriales y las regiones agropecuarias de los cinco estados vecinos.

El estado de Michoacán posee un patrimonio hidrológico que consiste en 18 lagos naturales, 270 embalses, 144 bordos, 44 ríos, 7 mil 345 manantiales, varios de ellos con gastos mayores a los 100 litros por segundo con un aporte de 484 millones de metros cúbicos por año.

En estas condiciones, el estado de Michoacán, con respecto al aprovechamiento del agua, constituye una circunstancia estratégica para la producción y el suministro de este valioso recurso natural, en beneficio del sostenimiento del desarrollo en el centro de la nación.

Sin embargo, de continuar con las tendencias actuales de deterioro, sobreexplotación del agua y desperdicio, el estado de Michoacán perderá de manera irreversible la capacidad de autosuficiencia productiva, la estabilidad de su desarrollo y la base de su bienestar social.

Por lo anterior, es de fundamental importancia enfrentar los retos de la gestión eficiente del agua que incluyen:

* La producción de agua en la cantidad y calidad adecuadas para el estado de Michoacán y la región central del territorio nacional.

* El control del ciclo hidrológico mediante el manejo de las cuencas hidrográficas y el mantenimiento de la capacidad de almacenamiento en los diferentes ecosistemas naturales y en los embalses artificiales.

* El uso eficiente del agua, tanto en los sistemas de distribución como en su aplicación a las diferentes actividades productivas de la región.

* El diseño de sistemas eficientes y de bajo costo en el saneamiento y rehabilitación del agua.

Las acciones necesarias para transitar hacia un manejo sustentable y estratégico del agua se pueden resumir de la siguiente manera: integrar como elemento estructural del desarrollo, el ordenamiento ecológico territorial de las cuencas hidrográficas del estado de Michoacán.

Desarrollar tecnología apropiada para los sistemas de irrigación, en la que la autosuficiencia y el control de la irrigación sean compatibles con las necesidades del sistema agropecuario michoacano.

Diseñar sistemas de saneamiento de agua compatibles tanto con el medio urbano como con el rural, con tecnología de bajo costo y de baja escala.

De igual forma, actualizar la legislación estatal y municipal para ofrecer un marco jurídico sólido a las nuevas políticas del agua en Michoacán.

Michoacán tiene una vocación natural para la producción de agua y, por lo tanto, requiere la conservación y el manejo eficiente del ciclo hidrológico regional.

Ello implica una gestión integral de los componentes de agua, suelo y vegetación en las diferentes regiones del estado.

El cambio de actitud, la participación ciudadana y la pertinencia de sus instituciones son los elementos estructurales para consolidar una alternativa productiva de alto beneficio social, dijo.