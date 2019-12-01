“Es una infamia”: Alito Moreno critica a senadores de Morena por gritos a Grecia Quiroz en el Senado

“Es una infamia”: Alito Moreno critica a senadores de Morena por gritos a Grecia Quiroz en el Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 21:37:55
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó a senadores de Morena tras los gritos dirigidos a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante su visita al Senado de la República.

A través de una publicación en la red social X, el también senador calificó lo ocurrido como “una infamia” y cuestionó que legisladores oficialistas corearan el nombre de Raúl Morón en presencia de la viuda de Carlos Manzo, en referencia a los señalamientos que ella ha realizado previamente.

En su mensaje, Moreno acusó que este tipo de acciones reflejan la forma en que algunos legisladores actúan “cuando creen que el poder los protege”, y criticó lo que consideró una falta de respeto hacia la víctima.

Asimismo, el dirigente priista lanzó diversas críticas hacia Morena, al señalar que “atacan a la víctima” y “se burlan del dolor”, además de acusar al partido de cerrar filas ante señalamientos graves.

El senador también utilizó calificativos severos para referirse a los legisladores, a quienes describió como “muñecos ventrílocuos” y cuestionó su actuación dentro del Senado.

Las declaraciones se dan debido a la reciente visita de Quiroz al recinto legislativo, la cual generó diversas reacciones entre actores políticos.

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