"Es un Circo" en el Congreso del Estado de Michoacán, acusa diputado independiente Bautista Tafolla

Morelia, Michoacán, a 14 de mayo del 2025.- "Esto es un circo", manifestó Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado local independiente, ante la presunta imposición de un galardonado para recibir la

Medalla al Mérito Docente 2025, otorgada por el Congreso local.

Indicó que desde la Junta de Coordinación Política, no se respetó la decisión de la Comisión de Educación, quien eligió a Mahatma Habyd Velázquez Pallares, entre poco más de 20 perfiles como el

recipiendario.

"Yo no quiero participar, les ofrezco una disculpa y no quiero participar en un tema como este que para mí, es un circo... Yo no me voy a corromper, soy un representante", expresó el legislador independiente, quien no descartó que tras evidenciar la situación del Mérito Docente 2025, sus actividades al interior del Congreso sean bloqueados.

Bautista Tafolla recordó que la entrega de la medalla se efectuaría este jueves 15 Día del Maestro, pero ante las irregularidades se pospuso.

No es la primera ocasión que los diputados se acusan entre sí de no respetar las funciones de cada una de sus comisiones.