Es Querétaro aliado del Plan México: Mauricio Kuri

Madrid, España, 23 de enero del 2026.- En el marco del quinto día de la gira de promoción turística y atracción de inversiones en España, el gobernador, Mauricio Kuri González, se reunió con la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, encuentro en el que ratificó el compromiso de la administración que él encabeza para seguir llevando lo mejor de Querétaro al mundo.

Durante el encuentro, el mandatario estatal conversó con la funcionaria federal sobre los resultados alcanzados durante las actividades dentro de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se realiza en Madrid, así como el anuncio de tres proyectos que representan la generación de más de mil empleos directos e indirectos para Querétaro.

“Y parte de lo que hicimos en esta FITUR fue posicionar comunidades en el turismo; comunidades, sobre todo toda nuestra Sierra Gorda, que es hermosa, para poder detonar economías en comunidades y que les vaya mucho mejor a toda nuestra Sierra Gorda que es el lugar más hermoso del mundo”, destacó.

Del mismo modo, reconoció el apoyo de la titular del Consejo Asesor, cuya intervención contribuyó a consolidar durante esta gira de trabajo la llegada de proyectos que representan una inversión importante para la entidad. Al mismo tiempo, manifestó que es momento para estar unidos como mexicanos y sacar adelante los retos que enfrenta el país.

En tanto, Altagracia Gómez destacó que los trabajos realizados para promover los atractivos turísticos durante la gira de trabajo por España, así como los resultados obtenidos mediante las políticas estatales, ratifican al gobernador, Mauricio Kuri, como un gran aliado de las y los empresarios queretanos, así como del Plan México.

“Hoy viene a promover el turismo en Querétaro porque queremos que ningún estado se quede atrás en turismo y porque también hay muchísimo que ofrecer en los distintos municipios, los distintos pueblos mágicos que tiene Querétaro, y la idea es que, como estas tres empresas que hoy lleva el Gobernador con grandes noticias para los y las queretanas, pues que lleguen otras 30 (...) Es un gran aliado del Plan México. Querétaro es un estado pujante con una economía quizás de las más sofisticadas en el país”, aseguró.

Altagracia Gómez compartió que se tiene el objetivo de consolidar el Plan México durante 2026 en parques industriales que destaquen en la industria de manufactura, en industrias de servicios, y así mantener el crecimiento de los empleos y contribuir desde todos los ámbitos para lograr una prosperidad compartida.

Ponderó que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales para Querétaro, en temas de eficiencia y transición energética, así como transición hídrica y un impulso destacado en inversiones de la industria 4.0, como los centros de datos, para inteligencia artificial, componentes para la estabilidad del sistema eléctrico.

De igual manera, resaltó que el trabajo de las autoridades estatales ha impulsado la educación dual, y un modelo donde el crecimiento incluye a jóvenes, a mujeres, a PyMEs, que no deja atrás la innovación y que tiene incentivos específicos para que se haga más investigación y más desarrollo.