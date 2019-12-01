Es Prioridad del Poder Judicial de Michoacán consolidar la nueva justicia civil y familiar: Hugo Gama Coria

Morelia, Michoacán, 04 de marzo de 2026. El Poder Judicial de Michoacán continúa fortaleciendo las acciones encaminadas a la correcta implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuya entrada en vigor está prevista para abril de 2027, consolidando así los trabajos técnicos, organizativos y de capacitación necesarios para transitar al nuevo modelo procesal.

El magistrado presidente, Hugo Gama Coria, ha señalado que la preparación institucional es fundamental para garantizar que la aplicación del CNPCyF se realice con responsabilidad, eficiencia y profesionalismo, en beneficio de la ciudadanía. Este ordenamiento representa una herramienta clave para fortalecer una justicia pronta, completa y expedita en las materias civil y familiar.

Entre las acciones emprendidas se encuentra la conformación de la Comisión Multidisciplinaria que coordina los trabajos de implementación, la proyección para la instalación de un juzgado digital piloto durante el presente año y el desarrollo de un programa integral de capacitación dirigido al personal jurisdiccional.

Como parte de este esfuerzo, el pasado 27 de febrero dio inicio el “Taller de Capacitación sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, en el que participan 100 personas servidoras públicas, entre juezas, jueces, magistradas y magistrados. El curso, impartido por la Escuela Estatal de Formación Judicial, concluyó ya su primer módulo de 10 horas, titulado Fundamentos y Competencias.

Este taller tiene como objetivo que las y los participantes se desempeñen como facilitadores, a fin de replicar los conocimientos adquiridos y fortalecer la preparación institucional de cara a la entrada en vigor del nuevo Código. La capacitación culminará el 18 de abril, con una duración total de 30 horas, e incluirá los módulos: Etapas Iniciales y Preparatorias, Materia Familiar y Juicios Especiales e Integración Práctica.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de avanzar con paso firme en la consolidación del nuevo modelo procesal civil y familiar.