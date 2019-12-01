Es momento de sumar esfuerzos por el Michoacán de paz y oportunidades que anhelamos: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 16:53:57
Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- Ante la complejidad de los últimos acontecimientos en Michoacán, es momento de sumar esfuerzos, de trabajar por el estado que anhelamos con paz, justicia, oportunidades y desarrollo, destacó la diputada local Brissa Arroyo.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, se pronunció a favor del fortalecimiento de las instituciones y de una estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno para transitar hacia la pacificación del estado.

Refirió que Michoacán hace algunos años fue escenario de una crisis social, económica y política, “y  no podemos permitir que se repita, es necesario que trabajemos juntos, que caminemos en unidad con la ciudadanía, todos los sectores sociales y el Estado”, dijo.

Brissa Arroyo consideró que desde el ámbito en que nos desarrollemos todos podemos contribuir a generar los cambios que se necesitan, como en la reconstrucción del tejido social, la prevención de adicciones, el rescate de los valores y educar desde la familia.

Para concluir, la legisladora local hizo un llamado a fomentar en la sociedad acciones que promuevan la paz, el respeto, la solidaridad, el entendimiento, el diálogo; y reiteró la urgencia de que exista coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal en la aplicación de la estrategia de seguridad no solo en el municipio de Uruapan, sino en todas las regiones del Estado.

