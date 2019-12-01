Es momento de poner fin a la tentación de la deuda pública: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 16:56:50

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- Es momento de poner fin a la tentación de la deuda pública en el estado, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tras puntualizar que la iniciativa de reforma enviada al Congreso local establece no dejar compromisos económicos para las próximas administraciones y generaciones.

“Mi gobierno ha demostrado algo que parecía imposible”, dijo el mandatario, al explicar que durante la presente administración existe orden financiero y se eliminó la “licuadora”, un sistema en el que destinaban recursos sin estar programados para diversos rubros.

Por ello, Ramírez Bedolla expuso que, para evitar que las próximas administraciones continúen contrayendo deuda más allá de su periodo de gobierno, envió la iniciativa “No más deuda en Michoacán”, a fin de que se desarrolle un esquema financiero ordenado.

Indicó que en los cuatro años de Gobierno estatal se rompió con el mito de que para crecer e impulsar el desarrollo de la entidad habría que endeudarse, lo cual no ha ocurrido durante este gobierno.