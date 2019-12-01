Es incorrecto usar escuelas como Bases de Operaciones Interinstitucionales: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, consideró incorrecto que se instalen Bases de Operaciones Interinstitucionales en escuelas, como es el caso en localidades de Apatzingán.

Indicó que el municipio correspondiente debe poner a disposición otros espacios, como casas ejidales.

"Luego hay en las comunidades otros espacios que no necesariamente tienen que ser las escuelas, pueden ser las casas ejidales, que casi en cada ejido de México y de Michoacán existe una casa ejidal y luego permite que ahí puedan ellos estar establecidos. Yo creo que eso debería ser, pero yo no estoy de acuerdo en que se use, con todo el respeto, no puedes usar las aulas, las escuelas como Base de Operación", comentó el también diputado local perredista.

Respecto a las condiciones de seguridad para el retorno a clases en comunidades con desplazamiento forzado ante la presencia de grupos delictivos, el legislador local recordó que en algunos municipios el ciclo escolar pasado no se clausuró correctamente por la violencia.

"Yo lo dije en alguna rueda de prensa que durante las semanas pasadas, meses ya, no cerraron en algunas comunidades de Susupuato, Benito Juárez, Tuzantla, no cerraron ni siquiera el ciclo escolar, es decir, no terminaron el ciclo escolar, simplemente coincidió en los momentos de conflictos", recordó el representante estatal del Sol Azteca.

Ante la propuesta de Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán, de resguardar con policías a los maestros asignados en zonas en conflicto, consideró que es mejor establecer otro tipo de estrategias que garanticen la seguridad de toda la población.