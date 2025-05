Es el magisterio queretano artífice de las futuras generaciones: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 16 de mayo de 2025.- En Querétaro creemos en la escuela pública, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, durante la entrega de reconocimientos a docentes afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) con más de 30, 35 y 40 años de servicio, a quienes distinguió como artífices de la educación integral, que forman personas de bien, con hambre de aprender, pero también con principios y sentido humano.

“Y en la diversidad de opiniones, aquí es un sindicato, puedo ir a otro sindicato, haz competencia, y la competencia nos hace mejores, lo único que hay que tenerle miedo es a la incompetencia y yo creo mucho en el trabajo (…) y creo mucho en el estudio, y creo mucho que la mejor forma de salir adelante es tener un trabajo digno y la mejor forma de tener un trabajo digno es tener la capacitación y la fortaleza que nos dan desde muy chavitos todas y todos ustedes, creo mucho en la escuela pública”, puntualizó.

Como parte de las celebraciones por el Día del Maestro, Kuri González sostuvo un encuentro con el sector educativo que integra el SITEM, organismo que cuenta con más de 29 mil afiliados a nivel nacional, que busca defender y ampliar los derechos laborales, económicos, sociales y profesionales de los trabajadores de la educación; así como contribuir a una educación de calidad para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante su mensaje, el mandatario acentuó que para la administración a su cargo la educación es el camino para llegar a una sociedad más justa; enfatizó que Querétaro se distingue por su gente fregona, echada para adelante y participativa; en este tenor hizo referencia a los buenos números que arroja la entidad, siempre posicionada en los primeros lugares como el mejor estado en calidad de vida, en combate a la corrupción y en educación; auguró que de seguir por el mismo camino nadie nos va a detener.

“Querétaro somos distintos y distinguibles, sigamos trabajando en la medida que podamos para seguir teniendo ese Querétaro que todos queremos, yo nunca me he puesto un techo en la vida porque siempre he querido y creo que podemos llegar a más, no ser más, sino llegar a más, a tener mejor calidad de vida, a tener mejor maestras y maestros, a tener más inversiones en Querétaro (…) De corazón, muchas, pero muchas gracias a las y los maestros”, concluyó.

Al tomar la palabra, el secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SITEM, Diego Animas Delgado, evocó la gran labor humanista y social que realizan las maestras y maestros de México, llamó al magisterio a caminar en unidad defendiendo la causa y el derecho del trabajador de la educación. En voz del Comité reconoció la tarea del Gobernador y su equipo de trabajo porque aquí, dijo, se respeta la libertad sindical y hay piso parejo.

“Amigas y amigos de Querétaro (…) es urgente seguir caminando juntos, ustedes están viendo la diferencia aquí (…) porque urge caminar en unidad bajo un marco de diálogo y de respeto con las autoridades, defendiendo siempre la causa y el derecho del trabajador. Por eso, los invito a seguir unidos, construyendo juntos la cuna del nuevo sindicalismo en México. Felicidades, amigas y amigos trabajadores de la educación. Ustedes son el motor, el motor de México y de Querétaro”, expresó.

En su intervención, el secretario General del Comité Ejecutivo Sección Querétaro del SITEM, José Luis Medellín Gutiérrez, recalcó la apertura sindical que en este gobierno ha quedado de manifiesto a través de las acciones realizadas en favor de la comunidad educativa; afirmó que la equidad sindical es firme en el estado, lo que ha significado la mejor relación laboral de todos los tiempos entre la organización y la entidad. En este contexto, reiteró su compromiso para continuar haciendo equipo y trabar por las niñas, niños, jóvenes y la sociedad en general.