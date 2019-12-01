“Erradicación de la Violencia contra la mujer”, tema del Parlamento Abierto de Derechos Humanos, realizado en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, 17 de marzo de 2026. Al inaugurar los trabajos del Parlamento Abierto sobre Derechos Humanos, en la ciudad de Zitácuaro, el ombudsperson Josué Alfonso Mejía Pineda dijo que “el espíritu de la CEDH sigue siendo el mismo: la lucha por la justicia”, sin embargo, añadió “hay que cambiarle el cuerpo”.

Mencionó que la realización de los Parlamentos Abiertos obedece al cumplimiento del compromiso que adquirió desde su comparecencia ante el Congreso del Estado, de "revolucionar" a la CEDH con ideas y con acercamiento a la ciudadanía.

Agregó que se requiere escuchar a los y las ciudadanas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, a las universidades, a los estudiantes, a las mujeres, a los hombres, a las y los niños, y a toda la sociedad, a fin de encontrar mecanismos de atención más eficaces.

Mejía Pineda agradeció la presencia de las diputadas y los diputados, lo que habla del compromiso que tienen las y los legisladores de modificar la Ley del organismo, a fin de fortalecerlo.

Dado que en esta ocasión se abordó el tema de la Erradicación de la Violencia contra la mujer, el ombudsperson informó la reciente creación de la Unidad de Género en la CEDH, cuyo objetivo es brindar atención especializada.

La diputada, Diana Mariel Espinosa Mercado, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, se refirió al Parlamento como un ejercicio de participación, pues el escuchar es el primer paso para transformar.

Mencionó que el reconocimiento de los derechos humanos no se construye desde las instituciones, sino de la mano de la sociedad, por lo que las voces ciudadanas son necesarias.