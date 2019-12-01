Ernesto Núñez, pide ser medido en encuestas de Morena para gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- El legislador federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, expresó su satisfacción por ser perfilado por su partido como posible candidato a la gubernatura de Michoacán, y confirmó que su dirigencia está solicitando formalmente su inclusión en las encuestas que realice Morena.

Núñez Aguilar señaló que la solicitud proviene de la dirigencia nacional del PVEM, "son las peticiones que se están haciendo de mi partido, no me toca a mí, le toca a la dirigencia nacional pedirlo", indicó.

El legislador afirmó que, de lograr ser el candidato de la coalición, su principal objetivo será buscar la unidad con los partidos de Morena y el Partido del Trabajo, garantizando dijo que el Partido Verde reciba el lugar y la valoración que merece dentro del proyecto.

"Lo que no vamos a permitir es que si no soy yo y llega un candidato o candidata que no quieran darle su lugar al Partido Verde", advirtió, aunque aclaró que esto no significa un rompimiento, sino un llamado de atención sobre la necesidad de respeto a la fuerza electoral del PVEM en la entidad.

Respecto a la reforma del Plan B, Núñez comentó que, si bien apoyarán la revisión de los gastos excesivos en el Congreso local (como el alto número de trabajadores), esta debe hacerse con mucha responsabilidad y de manera paulatina, incluso sugiriendo que los primeros años se utilicen los ahorros para liquidaciones de personal.