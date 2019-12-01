Ernesto Núñez, líder estatal del PVEM, afirma que la bancada local es "la más sólida" y descarta cambios en la coordinación

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- Ernesto Núñez Aguilar, líder estatal del Partido Verde Ecologista de México, informó que no tienen previsto cambios en la coordinación de la bancada de diputados locales del PVEM.

Al ser cuestionado sobre posibles diferencias internas o cambios en la coordinación, actualmente encabezada por Sandra Arreola, Núñez indicó que las discrepancias son naturales en un grupo legislativo grande, pero afirmó que la relación es positiva.

"Hubo algún tema que se ventiló por ahí en medios de comunicación que había algunas diferencias. Son normales; es una bancada ya grande y, obviamente, cada diputado o cada diputada puede decir: 'Es que yo lo podría hacer mejor', en una visión siempre diferente, pero la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que ha venido haciendo Sandra. Todo nos informa, todo nos comunica, todo nos comparte de lo que se va a realizar para pedir la postura del partido," señaló el también legislador federal.

Adicionalmente, Ernesto Núñez elogió el trabajo de los integrantes de su grupo legislativo en Michoacán, apuntando que son de los diputados más preparados de la Legislatura. "Yo creo que tenemos la bancada más sólida; son los más preparados, son gente seria, que no andan buscando nada más el protagonismo por buscarlo, pelearse por pelearse. Son gente que se dedica a chambear y son de los más productivos y de los que menos faltas tienen en pleno."

El líder del PVEM concluyó que, a pesar de las visiones individuales, la bancada se mantendrá trabajando bajo la línea de comunicación establecida.