Ernesto Núñez celebra la aprobación en el Pleno de la nueva Ley General de Aguas

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2025.– El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, celebró la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados de la nueva Ley General de Aguas, un avance histórico que moderniza el marco jurídico para garantizar el derecho humano al agua y una gestión sustentable de los recursos hídricos del país.

“Esta ley es un paso monumental hacia la justicia hídrica en México. Por primera vez, contamos con un marco legal robusto que pone en el centro el derecho humano al agua, la sustentabilidad y la participación ciudadana, alineándose con los principios ecologistas que defendemos”, declaró el legislador.

Núñez Aguilar destacó los pilares fundamentales de la nueva Ley General de Aguas: la garantía del Derecho Humano al Agua, la sustentabilidad y visión de largo plazo, así como la eliminación del mercado del agua al prohibir la compraventa de concesiones entre particulares. Subrayó además la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, mediante el cual se recuperarán volúmenes no usados para reasignarlos a zonas con escasez hídrica.

“Esta reforma no es solo una actualización normativa; es un cambio de paradigma. Pasamos de una visión mercantilista y de corto plazo a una gestión del agua basada en derechos humanos, equidad intergeneracional y resiliencia climática. Es una ley que piensa en el México de los próximos 60 años”, afirmó el diputado del Verde.

Finalmente, Ernesto Núñez reconoció el respaldo de todas las fuerzas políticas para aprobar esta legislación trascendental y destacó que con su entrada en vigor, México contará con una herramienta sólida para garantizar el agua para todas y todos, hoy y en el futuro.