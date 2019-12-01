Ernesto Núñez Aguilar presenta iniciativa para expedir la nueva Ley de Imagen Institucional: "las instituciones pertenecen a los ciudadanos, no a los partidos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 18:49:37

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2026.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una nueva Ley de Imagen Institucional, con el objetivo de que el cambio de administración no sea motivo para reiniciar toda la identidad gubernamental ni para destinar recursos públicos a fines políticos.

"Cada cambio de gobierno debería significar nuevas prioridades, mejores resultados y una administración más eficiente. No tendría por qué significar también volver a pintar oficinas, cambiar logotipos, sustituir papelería, modificar vehículos oficiales o reconstruir toda una identidad gubernamental simplemente porque llegó una nueva administración", señaló el legislador.

Núñez Aguilar explicó que la propuesta parte de una realidad que se repite en estados y municipios de todo el país, donde el relevo en el poder suele ir acompañado de un gasto innecesario en imagen institucional.

"La idea es sencilla: las instituciones pertenecen a los ciudadanos, no a los partidos ni a quienes temporalmente las gobiernan", afirmó.

La iniciativa plantea que la imagen de las dependencias y entidades públicas sea imparcial, respetuosa de la pluralidad de la sociedad y libre de alusiones a personas o partidos políticos. Además, busca que los documentos, publicaciones, bienes e infraestructura utilicen una identidad vinculada con los símbolos oficiales, y no con los colores del partido que se encuentre en el poder.

El diputado subrayó que el tema no se limita a colores o logotipos, sino que toca directamente el uso de los recursos de la gente.

"Cada peso destinado a sustituir señalética, papelería, fachadas o materiales únicamente por razones políticas es un recurso que deja de estar disponible para atender otras necesidades. La administración pública debe distinguirse por sus resultados, no por la cantidad de edificios que vuelve a pintar", expresó.

En ese sentido, señaló que la ley también establece responsabilidades cuando un servidor público utiliza la imagen institucional para fines distintos a los previstos, o incorpora elementos vinculados con personas o partidos políticos.

Núñez Aguilar reconoció que el tema puede parecer menor frente a otros grandes problemas nacionales, pero sostuvo que toca una cuestión fundamental: cómo entendemos el ejercicio del poder y cómo entendemos el uso del dinero público.

"Pensemos en nuestros municipios y en nuestros estados. Muchos enfrentan recursos limitados y necesidades enormes. Evitar derroches innecesarios permite liberar recursos para lo verdaderamente importante", apuntó.