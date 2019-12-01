Ernesto Núñez Aguilar: Michoacán requiere transparencia en materia de seguridad y acciones firmes para recuperar la paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:34:14

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, respaldó la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Verde en el Congreso local, mediante la cual se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) ante las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil.

Núñez Aguilar destacó que Michoacán requiere claridad y transparencia sobre las acciones que el Gobierno del Estado está implementando en materia de seguridad, así como resultados que devuelvan la confianza a las y los ciudadanos.

“Hoy más que nunca, las y los michoacanos necesitamos saber cuáles son las estrategias que se están aplicando para frenar la violencia. No se trata de señalar, sino de construir juntos soluciones reales que permitan recuperar la tranquilidad y la paz social”, afirmó.

El líder del Verde Ecologista subrayó que la violencia que atraviesa el estado ha cobrado la vida de líderes sociales, productores y autoridades locales, y que ello obliga a las instituciones a actuar con responsabilidad y coordinación.

“No podemos permanecer indiferentes ante la situación que vive Michoacán. Es momento de que todos los poderes e instituciones trabajemos unidos por un mismo objetivo: garantizar la seguridad de las familias y mantener la paz social”, expresó.

Finalmente, Ernesto Núñez Aguilar reiteró el compromiso del Partido Verde para impulsar desde el Congreso y desde cada espacio político las reformas necesarias que fortalezcan las estrategias de seguridad y promuevan una convivencia pacífica.

“La seguridad y la paz no pueden esperar. Michoacán necesita acciones firmes, transparencia y colaboración para salir adelante”, concluyó.