Ernesto Núñez Aguilar celebra reasignaciones históricas para la protección ambiental en el Presupuesto Federal 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:37:50

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2025.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebró la aprobación de las reasignaciones presupuestales destinadas a fortalecer las políticas ambientales y la gestión del agua en el país, como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Entre los logros más destacados se encuentra la reasignación de 500 millones de pesos para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como una ampliación de mil millones de pesos para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), recursos que permitirán reforzar la conservación de los ecosistemas y mejorar la infraestructura hídrica nacional.

“Hoy dimos un paso firme por el futuro ambiental de México. Estos recursos significan más áreas naturales protegidas, más conservación, y una mejor gestión del agua. No podemos hablar de desarrollo si no garantizamos equilibrio ecológico y acceso sostenible a este recurso vital”, expresó el diputado Ernesto Núñez Aguilar.

El legislador subrayó que, gracias al trabajo coordinado del Partido Verde con las comisiones legislativas, fue posible concretar reasignaciones que fortalecerán las acciones contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas.

“Cada peso que se destina al medio ambiente es una inversión en salud, en futuro y en bienestar para las próximas generaciones. Desde el Partido Verde seguiremos impulsando presupuestos responsables y sustentables”, añadió Núñez Aguilar.

Asimismo, el diputado michoacano resaltó que las áreas naturales protegidas son clave en la captura de carbono y la regulación de los ciclos del agua, por lo que el fortalecimiento de la CONANP representa una medida urgente ante la crisis climática.

“México tiene una riqueza natural extraordinaria. Nuestra obligación es conservarla y garantizar que los recursos públicos se utilicen para proteger lo que nos da vida: el agua, los bosques y la biodiversidad”, concluyó.

Con estas acciones, el Partido Verde reafirma su compromiso con el medio ambiente y con un desarrollo sustentable que ponga al centro la protección de los recursos naturales del país